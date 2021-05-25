شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أملاك تعتمد توزيع 80 هللة للسهم عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 72.480 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 80 هللة لكل سهم، وبنسبة 8% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون الأرباح مُستحقة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 2.328 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 29.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام الربع الأول من 2020 إلى الزيادة في تكلفة التمويل إلى جانب زيادة المصروفات العمومية والإدارية.

يُذكر أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بالسوق المالية السعودية "تداول" اعتباراً من 13 يوليو 2019. وبذلك تكون شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري هي ثاني إدراج بالسوق السعودية في العام 2020، حيث كان قد تم إدراج مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في منتصف مارس 2019.