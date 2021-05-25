شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار الاقتصادية" تتقدم بملف طلب زيادة رأس المال للسوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار المدينة الإقتصادية عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حال توفرها.

وكانت إدارة الشركة قد أوصت، خلال أبريل الماضي، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة، والبالغ قيمته الإجمالية 2.833 مليار ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن الهدف من تحويل الدين هو تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 194 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 282 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الإنخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.