شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعان: أموال بيع حصص إضافية بـ"أرامكو" مستقبلاً ستذهب للسيادي السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن الأموال التي سيتم جمعها من خلال بيع حصص إضافية بشركة أرامكو السعودية مستقبلاً، ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة وليس إلى الخزينة العامة، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن موقع قناة "العربية".

وفي أبريل الماضي، اعتبر رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، أن طرح المزيد من أسهم شركة أرامكو السعودية كان في الأساس يستهدف رفع شفافية وحوكمة الشركة، وبالتالي رفع إيراداتها وترسيخ ريادتها بين الشركات العملاقة في العالم.

وأوضح السديري أن ما استعرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلخص منجزات 5 سنوات مضت منذ إطلاق رؤية 2030، يعكس ثبات الموقف الاستراتيجي من طرح شركة أرامكو، ويأتي للتأكيد على مواصلة النظرة العالمية لهذا الطرح المهم في تنويع مصادر دخل المملكة.

وكشف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تليفزيونية، أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن شركة أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا، والنقاش حاليا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب. وأوضح أن شركة أرامكو تتطلع إلى تحويل 3 ملايين برميل نفط إلى صناعات تحويلية في 2030.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، إن الحكومة السعودية ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في "أرامكو"، وذلك عندما تتحسن أحوال السوق وعند رؤية انفتاح أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة.

وأضاف الرميان، في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر للطاقة، أقيم في مارس المضاي، أن القرار يبقى بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

ويعد وزن سهم الشركة في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي للشركات المتداولة حاليا قرابة 9%، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركة 7.01 تريليون ريال.