شكرا لقرائتكم خبر عن معادن السعودية: نسعى لخفض الدين من خلال الاستفادة من ارتفاعات أسعار السلع عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن عبد العزيز الحربي، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، أن الشركة تسعى للاستفادة من الارتفاعات الكبيرة لأسعار السلع عالمياً لخفض نسبة الدين إلى النصف.

وقال الحربي إن "معادن" تعطي الأولوية لإعادة هيكلة الديون بعد أن استثمرت ما يقارب 40 مليار دولار في مشاريع جديدة في السنوات القليلة الماضية، مضيفاً أن القرار الآن هو عدم دفع توزيعات.

يشار إلى أن صافي الدين لدى "معادن" يعادل 6.5 أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإهلاك EBIDTA.

وأعلنت الشركة مؤخرا، عن تحقيقها 761.2 مليون ريال أرباح في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مقابل خسائر 353.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.