شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات: 44% زيادة بنتائج الشركات الهام بالسوق السعودية بنهاية الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، إن النتائج المالية لشركات القطاعات المهمة بسوق الأسهم السعودية حققت قفزات كبيرة.

وأشار إلى أن الزيادة بنسبة 44% في النتائج المالية، مدفوعة بتحسن ملحوظ في قطاعات مهمة، مثل قطاع الطاقة الذي ارتفعت أرباح شركاته بنسبة 28%، عند المقارنة بين 79 مليار ريال بالربع الأول 2021 من الأرباح الفصلية الصافية، مع ما تحقق في الربع الأول 2020 بقيمة 62 مليار ريال، بحسب موقع قناة العربية.

وقال أن هذه الزيادة تشير إلى أن الاقتصاد السعودي، والسوق المالية، بدأت بتخطي مرحلة جائحة كورونا، ونسير ربما باتجاه الخروج من الأزمة.

ووصف النتائج المالية المرتفعة، بأنها خفضت مكررات الربحية للسوق، وهذا سوف يدعم المؤشرات الأساسية للشركات عند تقييم أسهمها.

يشار إلى أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق أمس منخفضاً 0.25% ليفقد 25.35 نقطة، ويقفل عند مستوى 10318.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 465 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضاً 257.50 نقطة ليقفل عند مستوى 24299.73 نقطة، وبتداولات بلغت 78 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 545 ألف سهم تقاسمتها 2343 صفقة.