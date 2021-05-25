شكرا لقرائتكم خبر عن "سالك" تعلن عن انطلاق أول شحنة من القمح الأسترالي للسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عن انطلاق شحنتها من القمح الأسترالي التي تزن 60 ألف طن، أمس من ميناء كيمبلا الأسترالي ومن المتوقع أن تصل إلى المملكة منتصف الشهر القادم.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن شحنتها تأتي ضمن مناقصة المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

وأشارت الشركة في البيان إلى أن توريد الكمية المطلوبة من القمح التابعة لاستثماراتها في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا, ستأتي عبر 6 شحنات بداية من الشهر القادم وحتى نهاية العام الميلادي، وذلك وفق مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد.

وفي نهاية مارس الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، نقل ملكية حصصه في شركة "المراعي" (16.32%)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" (20%)، والشركة السعودية للأسماك (39.99%) لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل للصندوق، وتم نقل الحصص بعد حصول الصندوق على الموافقات اللازمة.

وتهدف عملية النقل إلى تعزيز وتطوير دور شركة "سالك" كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، وتأتي كمحفز لنمو القطاع، إضافة إلى تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة بين "سالك" ومنظومة شركات محفظة الصندوق.

ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة 1.2 تريليون ريال تراكمياً بنهاية عام 2025، وذلك من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في السعودية.