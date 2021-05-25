شكرا لقرائتكم خبر عن "جولدمان ساكس" يتوقع تجاوز أسعار النفط لمستويات 80 دولاراً حتى مع عودة صادرات إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس، أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77 دولارا خلال الأشهر الستة المقبلة، مؤكدا أن الظروف الداعمة لأسواق النفط ستبقى هي الأقوى، حتى لو عاد الإنتاج الإيراني إلى الأسواق.

وأشار البنك إلى أن أسواق النفط باتت تحتسب عودة الإنتاج الإيراني بحلول نهاية الصيف، إلا أنها وحتى الآن، لا تعكس الطلب المتوقع على النفط مع تسارع عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وعودة الاقتصادات للعمل بطاقتها القصوى.

ورجح أن يشهد النفط أكبر قفزة للطلب على الإطلاق، بزيادة 5.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة"، مشيرا إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار البنك في التقرير إلى أن تخفيف قيود السفر الدولية في مايو سيقود لتعافي الطلب على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.

وفي أبريل الماضي، توقع فريق أبحاث السلع في "غولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار السلع 13.5% خلال الأشهر الستة المقبلة مع العدول عن القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 3.2% إلى 65.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو بنسبة 2.6% إلى 68.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.3 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.