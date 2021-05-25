شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل إصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن السياسة النقدية ستظل ثابتة ،والتأكيد على أن ارتفاع التضخم بالفترة الحالية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا ،وأظهرت بيانات ارتفاع فاق التوقعات لمستويات الثقة بمناخ الأعمال فى ألمانيا " أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.4% إلى 1.2262$ الأعلى منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2215 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2210$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل تقليص المستثمرين رهانات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.53 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل إصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن السياسة النقدية ستظل ثابتة ،والتأكيد على أن ارتفاع التضخم بالفترة الحالية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا ، الأمر الذي قلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

فى ألمانيا سجل مؤشر إيفو لقياس مناخ الأعمال فى ألمانيا مستوى 99.2 نقطة فى أيار/مايو ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 98.2 نقطة ،وسجل المؤشر مستوى 96.6 نقطة فى نيسان/أبريل ، فى علامة إيجابية على الثقة فى أكبر اقتصاد فى أوروبا.