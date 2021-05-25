الاقتصاد

ديزني تعتزم غلق 100 من قنواتها التلفزيونية الدولية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تعتزم مجموعة الإعلام الأمريكية والت ديزني غلق 100 من قنواتها التلفزيونية الدولية خلال العام الحالي في الوقت الذي تتجه فيه نحو المستقبل الذي ستسيطر عليه خدمات البث المباشر عبر الإنترنت مثل  ديزني بلس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن غلق هذه القنوات يأتي بالإضافة إلى 30 شبكة تلفزيونية دولية أغلقتها الشركة في العام الماضي.
ونقلت الوكالة عن بوب تشيبك الرئيس التنفيذي لمجموعة والت ديزني قوله خلال مؤتمر جيه.بي مورجان للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات إن الإغلاق سيتم من خلال  العقود التي أبرمتها الشركة في أسواق فردية. وتساعد الأرباح التي تحققها المجموعة من بعض شبكات ديزني التقليدية في سداد تكلفة البرامج التي يمكن أن تبثها على خدمات البث المباشر والتي تشمل هولو وإسبن بلس في الولايات المتحدة.
وأضاف أن هناك إقبال متزايد من جانب العملاء على اختيار مشاهدة المحتوى الإعلامي عبر خدمات البث المباشر عبر الإنترنت  وليس عبر القنوات التلفزيونية التقليدية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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