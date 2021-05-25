«المركزي» يرفع حيازاته من الذهب 3.2% في مارس إلى 10.82 مليار درهم

دبي: عبير أبو شمالة

رفع مصرف الإمارات المركزي قيمة حيازاته من الذهب بحوالي 3.2% في شهر مارس إلى 10.82 مليار درهم، مقابل 10.48 مليار درهم في فبراير الماضي.

وتراجعت قيمة حيازات «المركزي» من الذهب في الربع الأول من العام الجاري رغم ذلك بحوالي 15.9% مقابل 12.862 مليار درهم في نهاية 2020.

لكن على أساس المقارنة السنوية، ارتفعت قيمة حيازات المصرف المركزي من الذهب بحوالي 81.8% مقابل 5.95 مليار درهم في مارس 2020.

وتعمل البنوك المركزية عالمياً على تعزيز احتياطياتها من الذهب، الملاذ الآمن في أوقات الأزمات. وكان مصرف الإمارات المركزي بدأ زيادة حيازاته من الذهب بصورة لافتة منذ شهر أغسطس 2019، حيث رفع قيمة حيازاته وقتها بحوالي 56% إلى 2.24 مليار درهم مقابل 1.43 في شهر يوليو من العام نفسه.