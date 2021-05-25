شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صفقة فونوفيا الضخمة.. ألمانيا تقود قفزة أسهم أوروبا لمستوى قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت الأسهم الأوروبية مستويات غير مسبوقة اليوم الثلاثاء، إذ سادت المستثمرين حالة من التفاؤل على خلفية صفقة استحواذ بقيمة 23 مليار دولار جمعت بين اثنين من أكبر مطوري العقارات في ألمانيا، وتعليقات هدأت المخاوف بشأن التضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة إلى 446.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وتجاوز المؤشر ذروته المسجلة في أوائل مايو/ أيار عند 446.19.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.8 في المئة، مسجلاً أيضاً مستوى قياسياً مرتفعاً بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وذلك بدعم أنباء عن أن أكبر مجموعة عقارات سكنية في أوروبا فونوفيا وافقت على الاستحواذ على منافستها دويتشه ونين مقابل حوالي 19 مليار يورو (23 مليار دولار).

وارتفع سهم دويتشه ونين 15.7 في المئة، بينما تراجع سهم فونوفيا 6.2 في المئة. وارتفع مؤشر العقارات الأوسع نطاقاً في أوروبا 0.8 في المئة.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا واحداً في المئة، بعد أن قفزت نظيراتها في وول ستريت خلال الليل، بسبب تأكيد جديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على عدم إحداث تغيير على تيسير السياسة.

(رويترز)