شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار عند أدنى مستوى منذ 4 أشهر مع تهدئة مسوؤلي الاحتياطي الفيدرالي مخاوف التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طفا الدولار في القاع داخل نطاقه في الآونة الأخيرة اليوم الثلاثاء، عقب بيانات أمريكية أضعف من التوقعات، وإصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي مجدداً على أن السياسة لن تتغير، لتهدأ مخاوف المستثمرين من أن يحمل التضخم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الاسترليني، ليعود صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي، وانخفضت الليرة التركية قليلاً، ولم تتأثر كثيراً بعد عزل واحد من أربعة نواب لمحافظ البنك المركزي.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 89.747 في آسيا، فضلاً عن خسارته 0.2 في المئة الليلة الماضية، ليقترب من أقل مستوى في أربعة أشهر. واحتفظ اليورو بمكاسب 0.3 في المئة خلال الليل ويقترب عند 1.2228 دولار من اختبار قمة أربعة أشهر عند 1.2245 دولار.

وفي أحدث تعاملات سجل الين الياباني 108.735 مقابل الدولار، بينما تحرك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو منتصف النطاق الذي حافظا عليه منذ منتصف أبريل/ نيسان. وسجل الدولار الأسترالي 0.7750 دولار أمريكي ونظيرة النيوزيلندي 0.7211 دولار أمريكي.

وزاد الاسترليني 0.2 في المئة إلى 1.41797 دولار وكان قد صعد حوالي 1.2 في المئة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بينما استقرت أو انخفضت العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجعت الليرة 0.1 في المئة إلى 8.3805 مقابل الدولار بعد عزل اوجوشان اوزباس من منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي، وحل محله سامح تومان وهو مستشار للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي مارس/ آذار عزل أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال بعد يومين من زيادة كبيرة لسعر الفائدة، كما عزل نائباً آخر للمحافظ لاحقاً في نفس الشهر.

(رويترز)