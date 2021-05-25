شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليايان تغلق مرتفعة بعد مكاسب وول ستريت ومخاوف التعافي البطيء تكبح المكاسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، إذ لقيت أسهم التكنولوجيا المحلية ذات الثقل دعماً من إغلاق قوي لناسداك الليلة الماضية، لكن مخاوف من تعاف اقتصادي بطيء بسبب بداية ضعيفة لحملة التطعيم، كبحت المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.67 في المئة ليغلق على 28553.98 بينما زاد المؤشر توبكس 0.34 في المئة إلى 1919.52 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو من ميتسوبيشي يو.إف.جي مورجان ستانلي سيكيورتيز «صعدت الأسهم مرتفعة السعر بالسوق الياباني بعد مكاسب قوية للمؤشرات الأمريكية الرئيسية.لكن، بصفة أساسية يتعرض السوق لضغوط جراء المخاوف حيال بطء تعامل اليابان مع الجائحة، ما تسبب في فجوة كبيرة بين المعنويات في اليايان مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا».

وكسبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت الليلة الماضية وقفز مؤشر ناسداك المجمع أكثر من واحد في المئة بعد تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق وقفز سهم طوكيو إلكترون 1.76 في المئة وأدفانتيست 2.35 في المئة.

وكسب سهم فاست ريتيلينج 0.93 في المئة ومجموعة سوفت بنك 0.54 في المئة.

(رويترز)