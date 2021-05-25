شكرا لقرائتكم خبر عن فونوفيا الألمانية تستحوذ على منافستها «دويتشه ونين» العقارية مقابل 23 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت شركة العقارات السكنية الألمانية فونوفيا على صفقة للاستحواذ على منافستها «دويتشه ونين» مقابل 19 مليار يورو (23 مليار دولار) في أكبر صفقة استحواذ تشهدها أسواق العقارات الأوروبية، والتي من الممكن أن تؤجج التوتر حيال توفر المساكن بأسعار في متناول المشترين.

ومن المتوقع بحسب وكالة بلومبيرج أن تغير الصفقة التي تعد الأكبر هذا العام في أوروبا وضع قطاع العقارات في ألمانيا، حيث تسيطر الشركتان على حوالي 500 ألف وحدة سكنية في ألمانيا، ما يزيد المخاوف من هيمنة الشركات الكبيرة على سوق العقارات السكنية بألمانيا، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار اللافتة في السنوات الأخيرة، وتحديداً في برلين، والتي خلقت ضغوطاً شعبية مع مطالبات بشراء الحكومة لشركات العقارات السكنية الكبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فونوفيا رولف بوش في مؤتمر على الهاتف اليوم الثلاثاء إن الصفقة تعد خطوة لـ«بداية جديدة»، وأضاف أنه سوف يتحدث مع عمدة برلين هذا اليوم لمناقشة الصفقة. ومن المنتظر أن تقوم الشركة الجديدة ببيع 20 ألف شقة للمدينة. وبموجب الصفقة تعرض فونوفيا 53.03 يورو على السهم لشركة دويتشه ونين، شاملة توزيعات الأرباح، ما يمثل 18% زيادة على سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.