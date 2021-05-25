شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 % انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الأول مع تبعات الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8 في المئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ بددت قيود مرتبطة بفيروس كورونا الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصادات أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1 في المئة على أساس سنوي.

كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى انكماش 1.7 في المئة على أساس فصلي في الربع الأول 3 في المئة على أساس سنوي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

(رويترز)