شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الشارقة للتميز التربوي تجري مقابلات إلكترونية لـ 340 مترشحاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استكملت جائزة الشارقة للتميّز التربوي التابعة لمجلس الشارقة للتعليم مراحل تحكيمها لكافة المتقدمين والمترشحين لفئات الجائزة في دورتها السابعة والعشرين والبالغة340 ملفاً من أصل 799.

وبدأت لجان التحكيم في عملية مقابلات المترشحين الذين انطبقت عليهم المعايير الخاصة بالفئات المطروحة للدورة الحالية 2021..

يأتي ذلك في أعقاب تواصل مشوار الجائز منذ بدء استلام طلبات التّرشح مروراً بمرحلة الفرز الأوليّ وتقييم الملفات المتقدمة وفق الشروط العامة لكلّ فئة، كما ورد في الدّليل التفسيريّ للجائزة.

وأكدت علياء الحوسني، مديرة إدارة الجائزة أهمية هذه المرحلة التي تأتي ضمن الجدول الزمني للدورة الحالية ويشارك في تحكيمها عدد من المتخصصين في مختلف المجالات المطروحة لهذه الدورة والتي تشمل اثنتي عشرة فئة، وشملت فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم، وفئة الطالب المتميز، وفئة الطالب المتميز من الفئات الخاصة، وفئة معلم التربية الخاصة المتميز، وفئة المعلم المتميز، وفئة الأسرة المتميزة، وفئة الحضانة المتميزة، وفئة مجلس أولياء أمور المتميز، وفئة المدرسة المتميزة، وفئة القائد التربوي المتميز، وفئة المشروع المتميز، وفئة البحث التربوي التطبيقي المتميز، وفئة الوظائف الداعمة.

وأوضحت الحوسني أن عملية المقابلات تتم عبر تقنية الاتصال عن بُعد التزاماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال هذه الفترة ويتولى في هذا الصدد المحكمون إنجاز المقابلات افتراضياً مع المرشحين الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة لجائزة الشارقة للتميز التربوي وعددهم 340 مترشحاً لمختلف الفئات.

وأشارت بأن ملفات المتقدمين تحكم من قبل المتخصصين لبيان مدى توفر الشروط العامة والشروط الخاصة بكل فئة والتي تؤهلها لمواصلة التحكيم من خلال إخضاعها للمقابلات الافتراضية أو استبعادها، وبينت أنه وبعد التأكّد من توفر الشروط العامّة والشروط الخاصّة بكلّ فئة في مرحلة الفرز الأوليّ يبدأ قطار التّميّز بتحكيم الملفات وفق معايير رئيسية وفرعية فيجب أن يدلّل المتسابق على كلّ معيار بأدلّة قويّة حتي يحصل على نتائج متقدّمة، فضلاً عن التزامه كذلك بشروط خاصّة في كلّ معيار، مثل عدد الأدلّة ونوعها والحداثة، وهي في آخر ثلاث سنوات وغيرها من الشروط التي شرحت في الدليل التّفسيريّ ونوهت إلى أن حصول المترشّح على درجة 800 فأعلى يؤهله للمرحلة الحاسمة وهي مرحلة المقابلة، وهي مرحلة مهمة وحاسمة تصنّف المتسابقين في سلّم المتميّزين.