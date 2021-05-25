شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الإمارات يهنئون رئيس الأرجنتين باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى البيرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ،برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس البيرتو فرنانديز.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سانتياغو كافييرو رئيس وزراء جمهورية الأرجنتين.

(وام)