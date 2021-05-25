العثور على خمسة قتلى على الأقل في أوهايو الأمريكية

أوهايو-رويترز

ذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم العثور على خمس جثث على الأقل لقي أصحابها مصرعهم بالرصاص في ضاحية وست جيفرسون في عاصمة ولاية أوهايو الأمريكية.

وذكرت قناتان تلفزيونيتان مقرهما كولومبس عاصمة الولاية، أن ما لا يقل عن ثلاثة وجدوا مقتولين بالرصاص داخل مبنى، أمس الاثنين، بينما تم العثور على المزيد من الضحايا خارج المكان، وإن لم يتسن بعد التحقق من العدد المؤكد للضحايا.

ونقلت قناتا (دبليو.إس.واي.إكس) و(دبليو.سي.إم.إتش) النبأ عن كريس فلويد قائد شرطة وست جيفرسون. وقالت قناة (دبليو.إس.واي.إكس) نقلاً عن فلويد إن إطلاق النار وقع في شارع مسدود، ما يدفع للظن بأن الضحايا كانوا مستهدفين. وأضافت القناة أن أحد المارة أبلغ الشرطة بالواقعة. وبدأت فرق الأمن في فحص المكان بحثاً عن أي أدلة قد تقود للجاني.