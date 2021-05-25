الاقتصاد

محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة يستعرض مساء اليوم ملامح تنظيم الهيئة وارتباطها بمستهدفات رؤية 2030

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الدمام - شريف احمد - ‏

يستضيف مركز التواصل والمعرفة المالية، مساء اليوم محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان با فقيه، وذلك للحديث عن تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويناقش اللقاء تأسيس هيئة عقارات الدولة وارتباطها بمستهدفات رؤية 2030، كما تستعرض ملامح تنظيمها، والحفاظ عليها ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، كما تناقش الحلقة طلبات تملك العقارات وإزالة التعديات، وتعظيم فاعلية منظومتها لتحقيق التنمية المستدامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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