شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأدنى لها في شهر مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة على التالي من الأدنى لها منذ 26 من نيسان/أبريل وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 14 من الشهر ذاته وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي واستقراره بالقرب من الأدنى له في مطلع هذا العام وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم ووسط تسعير الأسواق لإعلان إيران في مطلع الأسبوع بأنه لا يزال هناك عثرات في المفوضات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء العقوبات الأمريكية على صادرات طهران النفطية في أعقاب تقدم المفاوضات في فيينا حول برنامجها النووي مع القوى الغربية وفرص عودة أمريكا للاتفاق مرة أخرى.

وفي تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.45% لتتداول عند مستويات 66.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.02$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأنس عند مستويات 66.05$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.53% لتتداول عند 68.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.47$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.46$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 89.75 مقارنة بالافتتاحية عند 89.85، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 89.84.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 0.9% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 12.6% مقابل 11.9% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 7.5% إلى 950 ألف مقابل ارتفع 20.7% عند 1,021 ألف منزل في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 119.0 مقابل 121.7 في نيسان/أبريل الماضي، وأظهر قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 19 مقابل 17 في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، تابعنا الخميس الماضي أفادت الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن المباحثات النووية في فيينا والتي تهدف لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي المبرم في 2015 بين بلاده وكل من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وألمانيا بالإضافة لكل من روسيا والصين، أحرزت تقدم كبير وأن قادة الدول الكبرى وافقوا على رفع العقوبات المفروضة على بلاده، مع العلم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018.

ونود الإشارة، لكون الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف لتقيد آفاق برنامج طهران النووي، يمهد الطريق إلى رفع العقوبات الأمريكية وعودة صادرات النفط الإيرانية إلى أسواق النفط العالمية، وتابعنا الخميس أعرب مدير القسم المالي بمؤسسة النفط الهندية بأن بلاده كانت تشتري النفط الإيراني قبل العقوبات وأن ليس هناك ما يمنع بلاده من استأنف شراء النفط الإيراني إذا تم رفع العقوبات لكون ذلك أفضل لمنظومة التكرير الهندية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاربعاء الماضي أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن كون بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، ترى أن الأوضاع في سوق النفط العالمي متوازنة وأسعار النفط مستقرة في الوقت الراهن، وذلك نظراً لوجود عجز ضئيل في معروض النفط مقارنة بالطلب، ما يساعد في تقليص فائض مخزونات النفط العالمي المتبقية من العام الماضي ليصل بها تدريجياً إلى مستوى خمسة سنوات خلال الفترة المقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وأن في آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية هناك إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ونود الإشارة، لكون وزارة الصحة الهندية ذكرت بالأمس أن الهند سجلت نحو 221,315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الهند أكثر من 26.75 مليون حالة، وبلغت الوفيات 4,454 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 303,720 حالة حتي أمس الاثنين، وتحتل الهند المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بعد الولايات المتحدة بإصابات فاقت 26 مليون حالة ووفيات 300 ألف حالة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 12:50 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 166.86 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,459,996 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة أمس الاثنين، قرابة 1.49 مليار جرعة.

ويذكر أن التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية أظهر ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 356 منصة، ليعكس ثالث ارتفاع أسبوعيي على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 114 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.