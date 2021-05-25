شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يفتقر للعزم الايجابي- تحليل - 25-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا ضمن محاور القناة الصاعدة حتى هذه اللحظة إلا أن افتقاره للعزم الإيجابي بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يؤكد تأجيله حاليا للهجوم الصاعد لنستمر بترجيح الارتداد التصحيحي الهابط واستهدافه لمستوى 131.90 و 131.10 على التوالي.

ما يجب التنويه له, أن نجاح السعر بتجاوز مستوى 133.30 والثبات فوقه, فإن ذلك سيلغي النظرة التصحيحية الهابطة ولنبدأ بترجيح المحاولات الصاعدة من جديد لحين الوصول نحو 134.20 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.40 و 132.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز