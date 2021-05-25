شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يزيد من فرص الهبوط المؤقت-تحليل - 25-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره دون مقاومة القناة الصاعدة الرئيسية والممتدة نحو 155.45 ليزيد ذلك من فرص البدء بالمسار التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا.

كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد من فرص تجميع السعر قريبا للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة الهبوط نحو المحطات التصحيحية والتي تتمركز حول 153.00 و 151.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.15 و 153.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت