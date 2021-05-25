شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤكد تأجيل الايجابية– تحليل - 25-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين تأجيله حاليا للمحاولات الصاعدة بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مستوى 1230.00 والذي يشكل بدوره عائق قوي امام التداولات الحالية, كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد من فرص تسلل السعر قريبا نحو المحطات السلبية والتي تتمركز حول 1140.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة الرئيسي والممتد نحو 1100.00 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط