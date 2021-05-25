شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلتقط أنفاسه– تحليل- 25-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس مؤخرا موجه تصحيحية صاعدة بعد ملامسته لمستوى 4.4423 محاولا التقاط أنفاسه قبل استئناف الهجوم الهابط والمتوقع سابقا, فثبات الحاجز الأولي المتمثل بمستوى 4.7000 وباستمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50, فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح الهابط ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب مستوى 4.3700 و 4.2000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5850 و 4.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط