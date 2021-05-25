شكرا لقرائتكم خبر عن نخفاض أسعار الذهب مع تنامي الإقبال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة، بعد أن هدأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، غير أن خسائر المعدن حد منها تراجع الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، خسر الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية مسجلا 1878.90 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1880.10 دولار.