الاقتصاد

نخفاض أسعار الذهب مع تنامي الإقبال

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الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة، بعد أن هدأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، غير أن خسائر المعدن حد منها تراجع الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، خسر الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية مسجلا 1878.90 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1880.10 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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