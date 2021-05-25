شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 10.14 مليار دولار استرالي مقابل 8.23 مليار دولار استرالي في آذار/مارس الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر انكماشاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.28% ليربح 5.41 نقطة ويصل إلى المستوى 1,918.45، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.60% ليربح هو الأخر 169.66 نقطة ويصل إلى المستوى 28,534.27.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.18% ليربح 112.52 نقطة ويصل إلى المستوى 5,268.11، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.66% ليربح هو الأخر 58.05 نقطة ويصل إلى المستوى 3,555.34.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.30% ليربح 368.64 نقطة ويصل إلى المستوى 28,780.90، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.79% ليربح هو الأخر 24.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,169.19.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.57% ليخسر 71.12 نقطة ويصل إلى المستوى 12,377.87، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.54% ليربح 37.77 نقطة ويصل إلى المستوى 7,083.70.