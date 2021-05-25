شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 13 من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.7756 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7752 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7761، بينما حقق الأدنى له عند 0.7746.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 10.14 مليار دولار استرالي مقابل 8.23 مليار دولار استرالي والتي عدلت من 8.50 مليار دولار استرالي في آذار/مارس الماضي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى ما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي عن الاقتصاد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك اليابان، ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم شهادة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوالز أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ عبر الإنترنت، حول إشراف وتنظيم الاحتياطي الفيدرالي للنظام المالي.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 0.9% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 12.6% مقابل 11.9% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 7.5% إلى 950 ألف مقابل ارتفع 20.7% عند 1,021 ألف منزل في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 119.0 مقابل 121.7 في نيسان/أبريل الماضي، وأظهر قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 19 مقابل 17 في نيسان/أبريل.