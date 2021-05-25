شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينخفض بهدوء – تحليل - 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية هادئة، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 0.8900 كمحطة تالية.

الثبات دون 0.9000 يمثّل شرط أولي لاستمرار الاتجاه الهابط، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار مستويات 0.9045 وقد يمتد إلى 0.9100 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8900 والمقاومة 0.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط