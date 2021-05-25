شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على دعم القناة الرئيسية الصاعدة وارتد صعوداً ليحاول بدء موجة صاعدة جديدة، مما يجعلنا نرجّح تخطي مستوى 0.7765 وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، ليكون الميل الصاعد متوقعاً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي التالي يصل إلى 0.7890.

سلبية مؤشر ستوكاستيك قد تعيق مهمة السعر بالارتفاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 0.7725 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7620 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد