شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية قوية ليتخطى حاجز 68.00 ويؤكد العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد، ونتوقع تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد الهدف الإيجابي التالي عند 69.55، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 71.35.

من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيكون متوقعاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 67.10 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.30 والمقاومة 70.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد