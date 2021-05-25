شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعود إلى القناة الصاعد – تحليل - 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النفط الارتفاع ليخترق مستوى 65.80 ويستقر داخل القناة الصاعدة من جديد، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق مزيد من الارتفاع الذي يستهدف مستويات 66.80 ثم 67.95 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 65.80 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد