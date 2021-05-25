شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته داخل القناة الصاعدة، مما يبقي على الاتجاه الصاعد المتوقع فعالاً على المدى اللحظي والقصير، حيث لا يزال التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، بانتظار التوجه نحو مناطق 29.00 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 27.30 سيسبب تحول لحظي في الاتجاه ليتجه السعر نحو اختبار مناطق 26.60 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.30 والمقاومة 28.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد