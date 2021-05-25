شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليقترب من الدعم المحوري 1870.00، لكنه يعود للارتفاع الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستويات 1890.00 ثم 1900.00 كأهداف أولية.

مؤشر ستوكاستيك يحاول اكتساب العزم الإيجابي ليدعم التوقعات بالارتفاع، مع الانتباه إلى أن كسر 1870.00 سيضغط على السعر للانخفاض نحو مستويات 1838.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1870.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد