شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ينخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بهدوء، ليقترب تدريجياً من مستوى 1.2013، وننتظر مزيد من الانخفاض لكسر هذا المستوى وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1900 الذي يمثّل محطتنا التالية.

وبالتالي، فإن الاتجاه الهابط سيبقى مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2095 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1960 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط