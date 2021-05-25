شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينخفض بهدوء – تحليل - 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 107.68 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 109.22 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط