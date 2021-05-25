شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولة لكسر مستوى 1.4140 لكنه عاد للثبات فوقه، حيث تمكّن المتوسط المتحرك 50 من حماية الزوج من تكبّد مزيد من الخسائر، ليستأنف المسار الصاعد ويتجه نحو هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1.4238، مع التذكير بأننا بحاجة لاختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.4375.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.4140 – 1.4125 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4100 والمقاومة 1.4270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد