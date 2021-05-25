شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالارتفاع ليقترب من القمة المسجّلة مؤخراً عند 1.2245، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.2300.

القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 1.2170 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2170 والمقاومة 1.2310

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد