شكرا لقرائتكم خبر عن فاق التوقعات.. الناتج المحلي الإجمالي يرتفع في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية اليوم، إن الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة نما بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 1ر3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتوسع اقتصاد الدولة بنسبة 3ر1% على أساس سنوي، بعد أن كان التقدير السابق 2ر0%، في ارتداد جزئي عن الانكماش البالغ 4ر2% للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

وعلى الرغم من إعادة فرض بعض القيود المحلية مؤخرا استجابة لارتفاع طفيف في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حافظت الوزارة على توقعاتها للنمو للعام بنسبة تتراوح بين 4 و6%.

وذكرت الوزارة أن النمو في الربع الأول، كان مدفوعا إلى حد كبير بالتصنيع، مع انتعاش الطلب الخارجى المرتفع على الالكترونيات، والمنتجات الطبية الحيوية السنغافورية .