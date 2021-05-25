الاقتصاد

فاق التوقعات.. الناتج المحلي الإجمالي يرتفع في سنغافورة

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الدمام - شريف احمد - قالت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية اليوم، إن الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة نما بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 1ر3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتوسع اقتصاد الدولة بنسبة 3ر1% على أساس سنوي، بعد أن كان التقدير السابق 2ر0%، في ارتداد جزئي عن الانكماش البالغ 4ر2% للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

وعلى الرغم من إعادة فرض بعض القيود المحلية مؤخرا استجابة لارتفاع طفيف في أعداد حالات الإصابة بفيروس ، حافظت الوزارة على توقعاتها للنمو للعام بنسبة تتراوح بين 4 و6%.

وذكرت الوزارة أن النمو في الربع الأول، كان مدفوعا إلى حد كبير بالتصنيع، مع انتعاش الطلب الخارجى المرتفع على الالكترونيات، والمنتجات الطبية الحيوية السنغافورية .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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