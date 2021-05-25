شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع من جديد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليظل المؤشر مستنداً لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وسط محاولات اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.25% بما يعادل -25.35 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 10,540.17 استعداداً لمهاجمته، بشرط ثبات مستوى الدعم 10,170.53.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,170.53 ومستوى المقاومة 10,540.17.