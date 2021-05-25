شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يتراجع للجلسة الخامسة على التوالي – تحليل صباحي – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيرا (1810) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت -0.09% بما يعادل -0.02 نقطة، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.04، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 22.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.18 ومستوى المقاومة 22.14.