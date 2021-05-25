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كيان السعودية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 25-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.23% ليكسب السهم نحو 4 هللة فقط.

 

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 16.64، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.80.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.10 ومستوى المقاومة 18.20.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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