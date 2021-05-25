شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ميفك ريت (4346) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.35% بما يعادل -0.03 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.33، ليستهدف مستوى المقاومة 8.99.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.33 ومستوى المقاومة 8.71.