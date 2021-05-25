شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يستند لدعم مهم – تحليل صباحي – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سويكورب وابل ريت (4345) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم المهم 8.95، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.56% ليخسر السهم نحو 5 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.95، ليستهدف مستوى المقاومة 9.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.75 ومستوى المقاومة 9.24.