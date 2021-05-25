شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم البلاد (1140) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.79% ليخسر السهم نحو 30 هللة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 38.70 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.70 ومستوى المقاومة 38.70.