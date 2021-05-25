شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم العربي الوطني (1080) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.09% ليكسب السهم نحو 2 هللة فقط، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.70، ليستهدف مستوى المقاومة المهم عند 22.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.82 ومستوى المقاومة 22.32.