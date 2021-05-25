شكرا لقرائتكم خبر عن التموين لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم التموين (6004) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 81.50، ارتد منه انخفاضاً على اثر ثبات مستوى المقاومة 80.80، ليحول مكاسب المبكرة تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.12% ليخسر السهم نحو 10 هللة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستجمع السهم بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 80.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 83.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 79.80 ومستوى المقاومة 82.00.