شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعكس ضعف في الاداء -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6798 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6750 نقطة كمستوى اول ثم 6600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,784 بينما مستوى المقاومة هو 6,828 نقطة