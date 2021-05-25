شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بقوة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10518 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 10300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,469 بينما مستوى المقاومة هو 10,610 نقطة