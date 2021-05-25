شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق مرتفعاً بدعمٍ من أداء القطاع التكنولوجي وصفقة مرتقبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات يوم الإثنين في ظل الأداء القوي للقطاع التكنولوجي فضلا عن الإعلان عن صفقة مرتقبة تنوي شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية القيام بها.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن شركة "أمازون دوت كوم" تقترب من صفقة للاستحواذ على شركة "مترو جولوين ماير" "إم جي إم ستوديوز" للإنتاج السينمائي.



وأضافت الصحيفة أن صفقة "أمازون" سوف تشمل استحواذ شركة التجارة الإلكترونية على سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة وغيرها من العروض التلفزيونية والسينمائية العالمية، وذكرت مصادر بأن الصفقة ربما يعلن عنها في وقت لاحق هذا الأسبوع.



هذا، ويرى مراقبون أن قيمة صفقة شراء "إم جي إم" ربما تكلف "أمازون" ما يتراوح بين 8.5 مليار و9 مليارات دولار، كما أنه حال إتمام هذه الصفقة، ستكون أكبر عملية استحواذ تنفذها "أمازون" منذ شراء شركة "هول فودز" عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.3% إلى 3244.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3257.9 دولار وأقل سعر عند 3210.5 دولار.