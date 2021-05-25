شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على ارتفاع مع استكشاف الشركة أنشطة تعدين البيتكوين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انتعاش في أداء القطاع التكنولوجي فضلا عن صعود العملة الرقمية البيتكوين التي تستثمر فيها "تسلا" بكثافة.



وأعلن المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" اليوم أنه أجرى مناقشات فعلية مع شركات عاملة في قطاع تعدين عملة "البيتكوين" الرقمية.



وأوضح "ماسك" في تصريحات على حسابه بموقع "تويتر" بأنه تحدث مع عاملين في صناعة تعدين البيتكوين بأمريكا وكندا.



وأعرب "ماسك" عن حماسته لما سمعه من العمال المذكورين مشيرا إلى أنهم يدعمون استخدام الطاقة المتجددة في الوقت الحالي ومستقبلا.



وتجدر الإشارة إلى أن "ماسك" قد تسبب في هبوط العملات الرقمية مؤخراً بعد أن أعلن وقف قبول صانعة السيارات الكهربائية "تسلا" للعملة الرقمية البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل شراء سياراتها بسبب ما رآه من تسببها في استهلاك كبير للطاقة وانبعاثات الكربون في عمليات تعدينها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 4.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 606.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 614.4 دولار وأقل سعر عند 573.6 دولار.